لجنة (5+5) وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية يُجددون إلتزامهم بوقف الإقتتال والمُضي نحو الانتخابات

طرابلس 27 مارس 2023 (وال)- جدّد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية في مناطق غرب وشرق وجنوب ليبيا، إلتزامهم بنبذ الإقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي.

جاء ذلك في بيان صادر في اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أمس الأحد بطرابلس، بحضور قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من غرب وشرق وجنوب ليبيا، وبرعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي.

وأكد المجتمعون ضرورة أن يكون الحوار ليبيًا – ليبيًا وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والإلتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

كما اتفقوا على المُضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، مؤكدين على دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.

وأكد المجتمعون مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الإقتتال والحروب.

واتفق أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية في غرب وشرق وجنوب ليبيا، على ضرورة إيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية. (وال)

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