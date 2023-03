رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز للأحرار: الأزمة الأخيرة خارجة عن إرادتنا

قال رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز “بشير الأمين” إن سبب الازدحام على الوقود الذي حصل الأيام الماضية خارج الإرادة، بسبب عدم تمكن بواخر تزويد الوقود من دخول ميناء الزاوية لاضطراب أمواج البحر.

وأوضح الأمين في مداخلة مع الأحرار، أن مدينة طرابلس تتغذى بالوقود من خزانين اثنين في طريق المطار وهما لا يكفيان لتغطية المدينة كلها.

وتابع الأمين أن ما حدث ليس نقصا في كميات الوقود، وإنما عرقلة في توزيع الوقود من ميناء الزاوية إلى خزاني طريق المطار.

وأضاف الأمين أن مظاهر الازدحام على الوقود ستختفي خلال اليومين، مؤكدا توفر الوقود بكميات كافية، وفقا لقوله.

وشهدت طرابلس قبيل شهر رمضان ازدحاما شديدا على محطات توزيع الوقود، ليعود الازدحام مجددا مع بداية الشهر المبارك.

