النائب العام الليبي يأمر بحبس رئيس مجلس إدارة أكاكاوس للخدمات النفطية

أعلنت النيابة العامة الليبية عن سجن رئيس مجلس إدارة شركة أكاكاوس للخدمات النفطية، بتهم فساد.

وقال مكتب النائب العام فسي بيان له عبر صفحته على “فيسبوك”، إن تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس أسفرت عن إثبات إسهام المتهم في تحصيل غيره لمنافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وأضاف مكتب النائب العام، أن المتهم أبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، بالرغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة.

وتابع مكتب النائب العام، أن التحقيقات أثبتت واقعة تصرفه فيما يعادل 500 ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك.