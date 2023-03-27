غوقة يتحدث عن الاستراتيجية الأمريكية لليبيا

الوطن| رصد

تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة، عن تنفيذ الاستراتيجية التي أطلقتها الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات لمنع الصراع ومواجهة الاتجاهات العالمية السلبية وخلق نماذج جديدة لتعاون أوسع ترتكز على المساءلة المتبادلة والاستقرار الدائم في ليبيا.

وقال في تصريحات صحافية: لا اعتقد أن الإستراتيجية الأمريكية ستخرج عما شهدناه في السابق عام 2020، من مخرجات مؤتمر برلين التي قاربت الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من جميع النواحي.

وأضاف أن الخطة تشمل من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هدف طويل المدى وهو أن يكون لليبيا حكومة موحدة منتخبة ديموقراطيا ومعترف بها دوليا.

أما عن الهدف القريب الاستراتيجية الأمريكية فهو تهيئة الأوضاع من أجل هذه الحكومة وأن تكون ليبيا محكومة فعلا بشكل ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب.

وتساءل غوقة، ما هي آليات وأين الجدول الزمني لإجراء الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن إجراء انتخابات هذا العام، وهل سنكون قادرين على تحقيق هذه الأهداف الآنية وبعيدة المدى خلال هذه الفترة.

وأكد في حديثه أن الزخم الذي تشهده ليبيا اليوم في المسار العسكري مهم جدا وهو الذي يقود إلى الاستقرار.