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مفوضية الانتخابات تتابع اجراءات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المرتقبة، عقد عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، اجتماع اليوم الأحد بحضور المدير العام للشركة الدولية المتقدمة وكيل شركة Voclcom المزودة لخدمات مركز الاتصال، وعدد من مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية، تحديث منظومة مركز الإتصال والمساعدة والتدابير المتاحة التي من المزمع أن تتخذها المفوضية في سبيل تحسين خدمات مركز الاتصالات.

كما استعرض جملة من الموضوعات من ضمنها خطة تدريب المهندسين المشرفين على مركز الاتصالات والمساعدة، لضمان أداء عمل المفوضية وفق أعلى المعايير، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

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صحيفة المرصد الليبية

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