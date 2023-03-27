اللافي يلتقي باتيلي ويبحث معه تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا 

الوطن| رصد

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي قدم إحاطة النائب حول اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء أمس، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية، لضمان إجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء آخر تطورات المشهد السياسي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات.

بدوره رحب اللافي بالجهود التي تهدف لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ستساهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى هذا العام، والعمل على بناء جسور الثقة بين المشاركين فيها لضمان نجاحها.

وأكد على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود المبعوث الأممي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأشاد باتيلي بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة.

وتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية والخطوات المتخذة لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة.