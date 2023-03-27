خلال لقائه باتيلي..اللافي يؤكد على ضرورة الإسراع في إحراز تقدم نحو الانتخابات

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أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، أنه التقى مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وقال اللافي :”لقاء مثمر جمعنا اليوم بباتيلي ، أكدنا خلاله ضرورة الإسراع في إحراز تقدم نحو الانتخابات”.

وأضاف عضو الرئاسي أنه تم التأكيد على ضرورة وجود حوافز وضمانات تمكن من استعادة الثقة بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة، لضمان نجاح الانتخابات ومشاركة الجميع فيها.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، أثنى اليوم الإثنين، على الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وأعرب، عن أمله في أن يكون يغدوا الاجتماع قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا.

وقال باتيلي، إن “اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية”.

وأعلنت البعثة الأممية، في بيان، اتفاق المجتمعين على عدة نقاط من بينها التأكيد على رفض التدخل الأجنبي وأن يكون الحوار ليبيًا فقط، وداخل الأراضي الليبية.