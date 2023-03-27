العشي: ناقشتُ الجهود الأوروبية لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط

التقى جلال العشي، سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين أكوبمانز.

وقال العشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” استقبلت اليوم في البعثة الليبية سفين أكوبمانز الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف العشي:” تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط والجهود الأوروبية لتفعيل عملية السلام واحترام تطلعات الفلسطينيين”.

واجتمع العشي، في وقت سابق، بسفير جمهورية تركيا لدى حلف الناتو، ليفنت غومروكسو.

وقال العشي، عبر حسابه على “تويتر”:” سعيد للغاية بلقاء سعادة السيد ليفنت غومروكسو سفير جمهورية تركيا لدى الناتو، وناقشنا العلاقات الليبية والتركية والمصالح المشتركة والتعاون المستقبلي بين ليبيا وحلف شمال الأطلسي”.