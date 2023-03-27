وزارة الصحة: توقيع الدفعة الرابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية

وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الدفعة الرابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة للوزارة.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم تسليم قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد دون أن تتم تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة.