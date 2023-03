توقيع عقد إنشاء مصفاة الجنوب بين شركة زلاّف ومجموعة UOP الأمريكية

ليبيا – جرى اليوم الأحد بمقر شركة زلاّف ليبيا مراسم توقيع أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب بين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وائتلاف شركة هاني ويل – يو أو بي الأمريكية.

وحضر مراسم التوقيع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للشركة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاّف ومن الطرف الأخر السيد محمد المحيسن (المدير الإقليمي لشركة هاني ويل – يو أو بي) وعدد من المديرين المرافقين له، وينص هذا العقد على قيام شركة “هاني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتألف المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة ما يعرف بالـ (FEED) والتي تم توقيع العقد الخاص بها مع شركة هاني ويل – يو أو بي، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة Honeywell فيما بعد للاشراف على عملية التركيب.

وتأتي هذه الخطوة من بين خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط، وترجمةً للوعود التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب لرفع المعاناة و توفير الوقود والمحروقات والمساعدة وفي التنمية المكانية لمناطق الجنوب.

