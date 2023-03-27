الدبيبة: استقرار طرابلس يعتبر تقدم لإنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة 

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إن استقرار طرابلس أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأضاف الدبيبة أن الاستقرار يعتبر تقدم في الاستعدادات لإنجاز انتخابات وطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتُحقق حلًا سلميًا لحالة الانقسام والحروب التي هددت وحدة ليبيا وتماسك مجتمعنا.

وتابع قوله إن ثوابتنا واضحة وهي: نعم لـ “الدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم الانتخابات، لا للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب.