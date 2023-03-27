حكومة باشاغا: الحفاظ على سيادة ليبيا يبدأ باستقرار الجنوب

أكد سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أن الحفاظ على سيادة واستقلال واستقرار ليبيا يبدأ بضمان تحقيق استقرار مناطق الجنوب الليبي عبر مساندة الدور الاستراتيجي والتاريخي الذي تقوم به قوات الجيش الليبي والقوة الأمنية والشرطية في تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي من جهة ومواجهة المجموعات الإرهابية والمرتزقة وعصابات الجريمة وأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.

وشدد الزادمة في بيان له على أن ما يحدث اليوم من مأساة إنسانية في البحر المتوسط يجعل موضوع الهجرة غير الشرعية مشكلة دولية وجب الأهتمام بها والتعاون لأجلها بين دول المصدر والعبور وأوروبا.

ودعا الزادمة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الهجرة وأن يتم دعم المناطق التي تعاني جراء هذه الظاهرة مثل المنفذ الحدودي التوم ومنطقة تجرهي والقطرون وحوض مرزق وتمسه.

وشدد الزادمة على أن برامج الشراكات الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة بين أوروبا والدول الأفريقية هي السبيل الأنجح والأفضل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا وضمان فرص العيش الكريم في دول مصدر الهجرة.