زيدان: الأوضاع ذاهبة إلى تعيين لجنة باتيلي لوضع القوانين الانتخابية لإجراء الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – رأى فرج زيدان الباحث في العلوم السياسية أن الأوضاع الحالية في ليبيا تذهب إلى استخدام الخطة البديلة للمبعوث الأممي.

زيدان وخلال تصريحات له مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أكد أن انقسام المؤسسات عائق أمام الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن الأوضاع تذهب إلى تعيين لجنة باتيلي لوضع القوانين الانتخابية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

