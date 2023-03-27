“الرئاسي الليبي” يرحب بجهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لإجراء الانتخابات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، قدم باتيلي إحاطة إلى اللافي حول اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء أمس، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية، لضمان إجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

وبحث اللقاء آخر تطورات المشهد السياسي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات.

بدوره رحب اللافي بالجهود التي تهدف لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ستساهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى هذا العام، والعمل على بناء جسور الثقة بين المشاركين فيها لضمان نجاحها، مؤكداً علي استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود المبعوث الأممي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من ناحيته، أشاد باتيلي بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة.

وتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية والخطوات المتخذة لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة.

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