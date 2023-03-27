بلها: باتيلي يقوم باستكمال مبادرته طبقاً للظروف والمتغيرات السياسية

الوطن| رصد

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن تشكيل القوة المشتركة وتمركزها في الجنوب الليبي دخل مراحله الأولى فعلاً، وبموافقة رئيسا الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، وهي ضمن أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضاف بلها في تصريح صحفي، أن الأمر الغامض حتى الآن هو الدور الذي يمكن أن تُكلف به هذه القوة المشتركة، وهذا هو الفيصل في جدوى تأسيسها.

وتابع انه إذا كان هدف تشكيل هذه القوة، هو خدمة أطراف خارجية بالوكالة، في ملفات أمنية وديموغرافية لا تخدم المصلحة العليا للبلاد، فهي سوف تُشكل عاملاً لعدم الاستقرار في المشهد الليبي.

ولفت إلى أنه من خلال اللقاءات مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يتبين أن الأخير يقوم باستكمال مبادرته، طبقاً للظروف والمتغيرات السياسية.

وأشار إلى أن انقسام الموقف الدولي أضعف من الصياغة المطلوبة لمبادرة باتيلي، ما جعله يبحث عن معالجات داخلية.

وقال بلها: “على السيد باتيلي أن يقوم بتحديد الخطة (ب) في حال فشل لجنة 6+6 في استكمال القوانين الانتخابية… ليس أمام المبادرة الأممية الكثير من الوقت إذا تقرر فعلا إجراء الانتخابات هذا العام”.