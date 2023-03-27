أمن بنغازي: شرطة سيدي خليفة تضبط شخصًا سرق 10 آلاف دينار من والده وهرب

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة قبض على شخص قام بسرقة مبلغ 10.000 آلاف دينار من والده ولاذ بالفرار إلى مدينة أمساعد.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى إلى مركز شرطة سيدي خليفة ضد ابنه المدعو ن.ط.ع كونه قام بسرقة مبلغ وقدره 10 آلاف دينار من منزله بمنطقة سيدي خليفة.

وذكرت المديرية أن رئيس المركز العقيد ربيع الورفلي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات #رائد_عبد_السلام_الشريف تم خروخ أعضاء التحريات بإمرة م.ض. صالح ماضي إلى الاختصاص ل

وأفادت المديرية أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب أكدت المعلومات بهربه إلى مدينة أمساعد حيث تم التعميم عليه لدى المنفذ وتم ضبط عن طريق أعضاء مركز شرطة أمن المنفذ.

وأشارت إلى أنه تم إرسال دورية تابعة للمركز إلى منفذ أمساعد البري لاستلام الشخص المطلوب وبالفعل تم استلامه والانتقال به إلى المركز.

وذكرت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يدعى ن.ط.ع واعترف بما نسب إليه وأفاد أنه قام بسرقة المبلغ من والده وتحويله لدولة مصر عن طريق إحدى المكاتب.

وأكدت مديرية الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة بتهمة السرقة.