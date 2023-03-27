أوحيدة: لقاء القادة العسكريين في طرابلس يصب في مصلحة حل الأزمة الليبية

قال “جبريل أوحيدة”، عضو مجلس النواب، إن لقاء اللجنة العسكرية (5+5) والقادة العسكريين في طرابلس، خطوة ناجحة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وتصب في مصلحة حل الأزمة الليبية وتمهد لإجراء الانتخابات.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية:” هناك قناعة تامة لدى الجميع بأن استمرار تدهور الوضع الأمني لن يخدم البلاد، إلى جانب ضرورة تعاون مجلس الدولة لإنجاز القوانين الانتخابية”.

ولفت إلى أن الأمر الواقع يحتم على الجميع أن يعمل وفق سياق توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد الرؤى السياسية.

وتابع:” نأمل بعد خطوة توحيد المؤسسة العسكرية، العمل على جمع السلاح المنتشر بشكل عشوائي، ويكون في تصرف جيش ليبي موحد تحت سلطة مدنية منتخبة”.