مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و207 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 207 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي اليوم الاثنين أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما اعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.