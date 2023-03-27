بن قدارة: يعلن أن تشغيل المصفاة في الجنوب سيبدأ خلال 36 شهرًا

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارةن اليوم الإثنين أن تشغيل المصفاة في الجنوب سيتم خلال 36 شهرًا.

وأكد بن قدارة، نسعى من خلال تعاقدنا مع شركة “هوني ويل” لزيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير في الزاوية وكذلك إيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف”.

وأضاف رئيس المؤسسة :”نطمح إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرًا لارتفاع سعر التكلفة”.

ولفت إلى أن شركة “هوني ويل” قدمت حلولًا تقنية للغاز المصاحب من خلال تكثيفه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سلع أو إيصاله إلى محطات الكهرباء.

وذكر بن قدارة أن الاهتمام بالمصافي والصناعات النفطية ضمن استراتيجية المؤسسة كونها أحد أهم الركائز في السنوات القادمة.