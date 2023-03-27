القبض على سارق استخدم قـنبلة لهروبه في طرابلس

تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من القبض على (م) المتهم في واقعة دخوله خلسة لمزرعة احد المواطنين و محاولته لسرقة سياراته و لكن انتبه لوجوده أصحاب المزرعة فخاب مسعاه و لم يستطع الحصول على مأربه ، و اثناء هروبه قام بالقاء قنبلة يدوية و لاذ بالفرار.

وتم تشكيل فريق للبحث و التحري و جمع المعلومات عنه ، و تم التوصل لهوية السارق و القبض عليه و بالاستدلال معه أقر بما نسب إليه و اعترف بقيامه بواقعة سرقة أخرى لأحد جيرانه في منطقة السدرة و سرقة بالإكراه داخل مقر إقامة العمالة الوافدة ، اتخذت بشانه الإجراءات القانونية و احيل لمركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص.