ليبيا – رأى أسعد زهيو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني أن اجتماع قيادات الجيش أمس الأحد في العاصمة طرابلس افضل رد على كل المحرضين على الاقتتال.

زهيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الحمد لله حمدًا كثيرًا أننا كنا ضد الحرب واقتتال أبناء الوطن، ولم نصطف عندما كان الحياد موقفًا”.

وأضاف: “ما حدث أمس أفضل رد على كل المحرضين على الاقتتال، والذين كانوا يعاتبون موقفنا أنذاك”.

The post زهيو: اجتماع قيادات الجيش أمس الأحد في العاصمة طرابلس أفضل رد على كل المحرضين على الاقتتال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

