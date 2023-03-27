تعليق ناري من تجمع ثوار تاجوراء على زيارة وفد حفتر الى طرابلس

علق تجمع ثوار تاجوراء، على زيارة وفد رفيع المستوى الى طرابلس ضم قيادة حفتر العامة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري .

وفي وقت سابق، استضاف مجمع قاعات فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى حيث ترأس الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة حفتر العامة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وقيادات عسكرية من شرق وغرب ليبيا.

ونشر تجمع ثوار تاجوراء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا : “عزانا واحد يا أهالي الشهداء، إن شاء الله غير عجبتكم طرابلس يا صغويرة حفتر وزمرته وإللي اليوم أستقبلوكم إن شاء الله أعطوكم عروض إنبطاح كويسة وأحرف من قبل والله إنكم حللتم قهراً ونزلتم غصباً”.

وأضاف التجمع :”ردوا أبوراس و أبوذراع لمقراتهم في الأخير هادوا تريس دافعوا على طرابلس وأهلها لما كانوا إللي إستقبلتوهم يقصفوا ويدمروا ويقتلوا في رجالنا الأبطال وشهدائنا الأبرار وأهلنا الكِرام {مالكم كيف تحكمون}” .

الجدير بالذكر، تضمن وفد حفتر الذي وصل إلى العاصمة طرابلس كلاً من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، ومدير مكتب خليفة حفتر، خيري التميمي، وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة، وآمر لواء طارق بن زياد عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مراجع العمامي والمهدي الشريف، بالإضافة إلى باسم البوعيشي.