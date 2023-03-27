السنوسي إسماعيل: بالتوفيق لكل قادة ليبيا في ترسيخ السلام والاستقرار

أشاد المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، بلقاء القادة العسكريين واللجنة العسكرية 5+5 في العاصمة طرابلس أمس الأحد.
وقال إسماعيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”بالتوفيق لكل قادة الليبيين إلى ترسيخ السلام والاستقرار والتعاون لبناء الدولة وتوحيد مؤسساتها ودعم المسار السياسي الدستوري وصولاً إلى الدولة المنشودة دولة العدل والرخاء”.
وأضاف إسماعيل: ”بارك الله في كل من أصر على التوافق والمصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية”.
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