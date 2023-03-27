أول أصوات النشاز..سامي الساعدي: من العيب استقبال مجرمي الحرب وممثليهم في طرابلس

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لقي لقاء القيادات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب في العاصمة طرابلس أمس الأحد ترحيبًا واسعا محليا وإقليميًا ودوليًان حيث اعتبر من لبنات توحيد المؤسسة العسكرية وخطوة نحو الانتخابات.

إلا أن تيار الإسلام السياسي أبى إلا أن يعلن عبر صوته النشاز رفضه لذلك اللقاء الذي أفرح معظم الليبيين واعتبروه خطوة نحو المصالحة والتقارب ونسيان الماضي.

أبدى القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، سامي الساعدي اليوم الإثنين، رفضه للقاء القيادات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب في العاصمة طرابلس.

وقال الساعدي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”من العيب على حكومة الوحدة الوطنية استقبالها لمجرمي الحرب وممثليهم في طرابلس”.

وتابع القيادي السابق :”إما أن تقوموا بمهمتكم وتحفظوا الأمانة وتسعوا في تخليص ليبيا كل ليبيا من مجرمي الحرب، وإما – على الأقل – أن يُمنعوا من دخول طرابلس”.

وشدد الساعدي على ضرورة أن يبقى من وصفهم بمجرمي الحرب في المنطقة الشرقية كأمر واقع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وختم القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة منشوره بالقول :”اتقوا الله في مشاعر الناس، طرابلس حرام عليهم”.

وكان الوفد العسكري التابع للقيادة العامة الذي يضم اللجنة العسكرية “5+5” ووكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، بحث في طرابلس مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقشت القيادات العسكرية والأمنية خلال الاجتماع سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ووضع آلية تكوين القوة العسكرية المشتركة واختيار عناصرها وتحديد مهامها.

في حين، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن استقرار طرابلس أعطى فرصة لتقدم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال الدبيبة في منشور عبر تغريدة على “تويتر” :”استقرار المحروسة طرابلس أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هذا الاستقرار ساهم في التقدم في استعداداتنا لإنجاز انتخابات وطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية”.

وقالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، إن اجتماع العسكريين والأمنيين بطرابلس، هو مؤشر ايجابي على قدرة الليبيين على أن يتحدوا من أجل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وأضافت، عبر تغريدة على تويتر، “كما أن جهود البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر تتطابق مع قناعتنا بقدرة الليبيين على إنتاج حل سياسي وسلمي”.

وتابعت المنقوش، “نُشجع على استمرار عقد اللقاءات بين الليبيين داخل ليبيا”.

ومن جانبه، أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، اليوم الإثنين، على الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون في اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 مع قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وأعرب، عن أمله في أن يكون يغدوا الاجتماع قدوة للآخرين الذين يسعون للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية في ليبيا.

وقال باتيلي، إن “اجتماع الأمس بمثابة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية”.