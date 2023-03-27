الحزب الديمقراطي: نرحب بالاجتماع الأمني في طرابلس 

رحب الحزب الديمقراطي باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقيادات عسكرية وأمنية من شرق البلاد وغربها بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”.

وأشاد في بيانه بما صدر من التزام الجميع بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد كافة مؤسسات الدولة.

وأكد على على أهمية دعم العملية السياسية باعتبارها هي الأساس لحل الأزمة والحرص على إبعاد العسكريين عن الشأن السياسي والالتزام بدورهم الهام في تحقيق الاستقرار الأمني وإيقاف الصراع المسلح، وانسجامها مع ما يطمح إليه الليبييون من الديمقراطية ومدنية الدولة.