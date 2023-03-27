شرطة رأس أعبيدة تضبط شخصين يقومان بتوصيل مادة الحشيش للزبائن

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين، أن مركز شرطة رأس أعبيدة قبض على شخصين بحوزتها كمية من مادة الحشيش المُخدرة (قورزة).

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات تم الاشتباه بمركبة آلية نوع فورد خضراء اللون وعلى الفور تم اللحاق بها وإستيقافها.

وأفادت مديرية الأمن انه بين أنه كان على متنها شخصين وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على مادة الحشيش المخدرة (قورزة) مخبأة داخل المركبة وتم ضبطهم والانتقال بهم إلى المركز.

وأشارت المديرية إلى أنه بالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.ص.ب والثاني ح.ع.أ واعترفا بترويجهم لمادة الحشيش المخدرة وتوصيلها لزبائنهم بواسطة المركبة التي تم ضبطها.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.