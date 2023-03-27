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التكوري: شركة الكهرباء ستطرح صفر أحمال خلال شهر رمضان

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إن الشركة ستطرح صفر أحمال خلال شهر رمضان المبارك بما يعني عدم قطع التيار، وذلك بعد ارتفاع إنتاج الشبكة بشكل قياسي إلى 8200 ميغاوات.

التكوري وفي تصريحات لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن هناك خطة لمواجهة الدورة الاستهلاكية لفصل الصيف بدون طرح أحمال، في ظل عمليات الصيانة المستمرة والمشاريع الجديدة التي تنفذها الشركة والتي تتعلق بوحدات التوليد وكوابل رفع التوزيع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

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صحيفة المرصد الليبية

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