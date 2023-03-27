الزادمة: استقرار ليبيا يبدأ من استقرار الجنوب

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، المهندس سالم الزادمة، أن الحفاظ على سيادة واستقلال واستقرار ليبيا، يبدأ بضمان تحقيق استقرار مناطق الجنوب الليبي، عبر مساندة الدور الاستراتيجي والتاريخي الذي تقوم به قوات الجيش الليبي والقوة الأمنية والشرطية في تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، ومواجهة المجموعات الإرهابية والمرتزقة وعصابات الجريمة وأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية.

وقال الزادمة في بيان، إن “ما يحدث اليوم من مأساة إنسانية في البحر المتوسط، يجعل موضوع الهجرة غير الشرعية، مشكلة دولية وجب الاهتمام بها والتعاون لأجلها بين دول المصدر والعبور وأوروبا” داعياً لمؤتمر دولي بشأنها، وأن يتم دعم المناطق التي تعاني جزاء هذه الظاهرة مثل المنفذ الحدودي التوم ومنطقة تجرهي والقطرون وحوض مرزق وتمسه.

ولفت إلى أن برامج الشراكات الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة بين أوروبا والدول الأفريقية، هي السبيل الأنجح والأفضل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا وضمان فرص العيش الكريم في دول مصدر الهجرة.