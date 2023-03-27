عماد الطرابلسي يشكل لجنة لقبول الراغبين بالإلتحاق بكلية ضباط الشرطة

بناء على قرار عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رقم (368) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة لقبول الطلبة الجدد الراغبين بالإلتحاق بكلية ضباط الشرطة، شرعت اللجنة اليوم الاثنين في قبول ملفات الطلبة الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 – 2024 والمحالة من مديريات أمن “تاجوراء – جنزور – الجفارة – النواحي الأربع”.

بحسب بيان الوزارة، تستمر اللجنة في إستقبال باقي الطلبة الراغبين للالتحاق بالدراسة بكلية ضباط الشرطة والذين قدموا ملفاتهم لمديريات الأمن بالمناطق الأخرى.