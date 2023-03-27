بتأكيد أمريكي: اكتشافات غازية ونفطية ضخمة في ليبيا وتونس

أكد المعهد الجيولوجي الأمريكي اكتشاف حقلين (نفط وغازي) على طول السواحل الشرقية التونسية من ولاية بنزرت مرورا بخليج تونس وصولا إلى سواحل مدينة مصراطة الليبية.

بحسب المصدر ذاته فإن هذه الاكتشافات من شأنها مضاعفة احتياطات ليبيا التي تعد أحد أهم منتجي الذهب الأسود (السابعة عالميا والثالثة إفريقيا إذ تمتلك 3 بالمائة من حجم الاحتياطات المؤكدة في العالم و39 بالمائة في افريقيا).،

كما تنبأ التقرير ذاته بتحويل تونس إلى أحد أهم منتجي الطاقة في الشمال الافريقي خصوصا وأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مرتفع.

كما تشير التقديرات إلى أن حجم الاكتشافات يناهز 11 مليار متر مكعب من الغاز و4 مليار برميل نفط، مكافئ لـ1.47 مليار برميل من الغاز المسال.

أما تحت الأراضي التونسية فتشير التوقعات إلى وجود 650 مليون متر مكعب من غاز الشيست، و1.5 مليار برميل من نفط الشيست.