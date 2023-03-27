البنداق: المدة المقررة للانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات لا تتجاوز 60 يوما

قال عضو مجلس النواب حمد البنداق، إن المدة المقررة للانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات لا تتجاوز 60 يوما، تعمل خلالها اللجنة المشكلة من المجلسين على الانتهاء منه.

وأضاف البنداق في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن اللجنة تنظر ما إن كانت هناك ضرورة لتغيير بعض البنود في القوانين حسب التشاور والاتفاق بين المجلسين، أو الإبقاء على بنود القوانين كما هي، مشيرا إلى عدم وجود أي تغييرات حتى الآن.

ولفت إلى أن استمرار القوة القاهرة السابقة، يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات في مقدمتها وجود حكومة واحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وخروج جميع القوات الأجنبية.

واستبعد البنادق إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، دون تحقق الشروط المتمثلة في توحيد المؤسسة العسكرية ووجود حكومة واحدة، والقضاء على انتشار السلاح.

وقال إن تدخل بعض الدول في الشأن الليبي يمكن أن يحول دون إجراء الاستحقاق الانتخابي.