الدبيبة: لابد من متابعة ملف العلامات التجارية

زار عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومته، لمتابعة سير العمل بالوزارة.

وعقد الدبيبة لقاء موسعاً مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وحضور مديرو الجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.

ورحب وزير الاقتصاد المكلف “سهيل أبوشيحة” برئيس الوزراء، مشيدا بجهوده في متابعة العمل بكل القطاعات والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها والعمل على معالجتها.

خُصص الاجتماع، لمتابعة عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال هذا الشهر ، وعرض تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك، والتي قدمت تقريرها حول عملها مؤكدة فيه توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة.

كما تم مناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والتطرق للنظام الضريبي والجمركي، ومناقشة ما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء.

وشدد الدبيبة في ختام الاجتماع، على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل، مشيدا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم.