باتيلي: حثثت المشري على تسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6

أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين أنه حث رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري على تسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”التقيت اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وحثثته على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات”.

وتابع المبعوث الأممي :”مجددًا، أحثُ مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح”.

وأضاف باتيلي :”تظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي”.