بمناسبة عيد الفطر.. المجلس الأعلى للقضاء يعتزم العفو عن محكومين

قال المجلس الأعلى للقضاء، إنه يعتزم إصدار قرار بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم وفقاً للضوابط والشروط المقررة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

المجلس وعبر بيان على صفحته في فيسبوك، أوضح أنه شكّل قبل أسابيع لجنة لمراجعة الإفراجات التي صدرت عن السلطة التنفيذية، وشملت عدداً من قيادات النظام السابق، والتي كان آخرها إطلاق القيادي في النظام السابق عبد الله منصور الذي غادر البلاد فور إطلاقه إلى النيجر.

هذا ولم يعلن المجلس أي مستجدات بشأن عمل اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات الذين أُطلقوا من السجن، كما ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون السياسية للحفاظ على وحدته والالتزام بالنصوص الدستورية.