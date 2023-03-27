بيان ناري من الأهلي طرابلس ردًا على إهانة النادي وجمهوره

أصدر مجلس إدارة الأهلي طرابلس بيانا الاثنين استنكر فيه تهكم أحد البرامج التلفزيونية على النادي.

وذكر البيان: “ظهور مذيع وضيوفه في مظهر مشين يتنافى مع الدين والأخلاق في برنامج على قناة ليبيا روحها الوطن عرض في الثالث من رمضان وهم يتراقصون على أغنية تحتوي مفردات وألفاظ تتهكم على نادي الأهلي طرابلس وتاريخه وعراقته”.

وأضاف: “لقد ضربوا بعرض الحائط كل قواعد وضوابط الإعلام ولم يحافظوا على أدنى درجات الاحترام للمشاهد الذي يمثل جمهور الأهلي”.

وتابع: “ما قام به مقدم البرنامج وبعض الحاضرين يمثل إساءة للجمهور ولأسرهم ومساس بمصالح الجهات الراعية والقناة المعنية”.

وأردف: “جمهور الزعيم لن يرضى بالتعامل مع الشركات والمحال التجارية التي ترعى وتدعم هذه البرامج”.

وطالب الأهلي طرابلس كافة وسائل الإعلام برفض “مثل هذه البرامج ومنع المروجين والداعمين لها، لنبذ الفتنة والحفاظ على المجتمعات من الانحلال” حسب وصف البيان.