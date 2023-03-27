باتيلي يناقش مع المشري أهمية التوافقات للوصول إلى الانتخابات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الإثنين، المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، تم خلال اللقاء التأكيد على موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية التي لا يجب أن تقصي أحدا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية.

من جهته، أكد المبعوث، أهمية الوصول إلى توافقات تراعي الوضع الحالي للبلاد وتساعد في الوصول للانتخابات.

كما جرى نقاش الاجتماع الأخير للّجنة العسكرية 5+5 في طرابلس، والتأكيد على دور هذا المسار الداعم للعملية الانتخابية من خلال وضع خطط لتأمين الانتخابات، وفقا لبيان مجلس الدولة.