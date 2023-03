ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: “دعمنا وما زلنا ندعم أي خطوة تقرب بين الليبيين وتحقن الدماء وتعيد السيادة وتحقق الاستقرار وتنهي الحرب وتوصل للانتخابات”.

الحصادي اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لقاء ⁧‫طرابلس‬⁩ اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفًا: “فلا تلتفوا إلى الاصوات الناشزة”.

وأعرب عن تقديره للتيار الوطني التوافقي السباق الذي تحمل أعباء تمهيد الطريق أمام هذه الخطوة.

Shares

The post الحصادي: لقاء ⁧‫طرابلس‬⁩ خطوة في الاتجاه الصحيح فلا تلتفوا إلى الأصوات الناشزة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية