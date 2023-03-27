ضبط شخص يقوم بترويج المخدارت والخمور في الخمس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقب من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدارت والخمور بمدينة الخمس وبنطاق واسع.

حيث تم ضبطه متلبساً وبحوزته قطعتين من مخدر الحشيش ؛ وبالإستدلال معه اعترف بحوزته على كمية من المخدرات داخل منزله ؛ وعلى الفور قام رئيس الفرع بتشكيل فريق عمل وبالتعاون مع رئيس مركز شرطة الخمس وقسم شرطة النجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن الخمس ، واخطار النيابة العامة والتي أمرت بالدخول إلى المنزل.

وبحضور مدير نيابة الخمس الجزئية تم الدخول إلى المنزل وتفتيشه وتم ضبط 26 قطعة من مخدر الحشيش وعدد 8 زجاجات خمور مستوردة ؛ هذا وباشر مدير نيابة الخمس الجزيئة استكمال إجراءات التحقيق حول الواقعة.