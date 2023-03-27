الخارجية الروسية: سفير روسيا الجديد بليبيا سيتوجه إلى طرابلس وموسكو تسعى لتعزيز المصالح المشتركة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل، بحسب ما نقله عنه موقع روسيا اليوم.

بوغدانوف وفي تصريح له نشرته وكالة “تاس” الروسية، أوضح أن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية مهمة.

وأعلن بوغدانوف في وقت سابق أن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وكذلك فتح قنصلية عامة في بنغازي، إذ تأمل موسكو أن تساعد عودة عمل السفـارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الليبية الروسية المشتركة.