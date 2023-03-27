تفاصيل القبض على شخصين اثناء ترويج المخدرات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن “مركز شرطة رأس إعبيدة” من القاء القبض على شخصين على متن مركبة آلية نوع فورد خضراء اللون بحوزتها كمية من مادة الحشيش المُخدرة (قورزة) .

ويأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة رأس إعبيدة العميد إمحمد إبريك لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وتكون الخطة بتجوال أعضاء التحريات بالتجوال وتمشيط الإختصاص في الفترتين الصباحية والمسائية .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات تم الإشتباه بمركبة آلية نوع فورد خضراء اللون وعلى الفور تم اللحاق بها وإستيقافها وكان على متنها شخصين وبتفتيش المركبة إحترازيا تم العثور على مادة الحشيش المخدرة (قورزة) مخبأة داخل المركبة وتم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.ص.ب والثاني ح.ع.أ وإعترفا بترويجهم لمادة الحشيش المخدرة وتوصيلها لزبائنهم بواسطة المركبة التي تم ضبطها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص .