الساعدي: من العيب على حكومة الدبيبة استقبالها لـ«مجرمي الحرب» في طرابلس

هاجم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وأمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، اجتماع العسكريين والأمنيين في العاصمة طرابلس أمس الأحد.

وقال الساعدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” من العيب على حكومة الوحدة الوطنية استقبالها لمجرمي الحرب وممثليهم في طرابلس”، على حد زعمه.

وأضاف الساعدي:” إما أن تقوموا بمهمتكم وتحفظوا الأمانة وتسعوا في تخليص ليبيا كل ليبيا من مجرمي الحرب، وإما – على الأقل – أن يُمنعوا من دخول طرابلس، ويبقوا في المنطقة الشرقية كأمر واقع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا”، على حد تعبيره.

وتابع الساعدي:” اتقوا الله في مشاعر الناس، طرابلس حرام عليهم”، على حد قوله.

وأعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي عقد أمس، هو الأوسع الذي يعقد في ليبيا منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في بنغازي.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها: “عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أمس في طرابلس، اجتماعاً مع مجموعة من قادة الوحدات العسكرية والأمنية من الشرق والغرب والجنوب، برعاية الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد اللهِ باتيلي”.

وأضافت “يعد هذا الاجتماع الأوسع الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من الزمن، وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023”.