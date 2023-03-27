تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس بشكل إيجابي على ليبيا

أكدت تركيا أن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع في ليبيا إلى جانب القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة عموما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقات تركيا مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.

وأضاف قالن، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت – الأحد، أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة السبت قبل الماضي كانت مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة تؤمن بأن تحسن العلاقات مع مصر ستكون له فوائد عديدة.

ويعد الوضع في ليبيا واحدا من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما في المحادثات مع تركيا، فقد أبدت انزعاجا من وجود القوات التركية وآلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا ما يشكل هاجسا أمنيا.