الجزائر تؤكّد إستعدادها للتصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الجانب الجزائري على أتم الاستعداد لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” و”عين قزام”.

وأوضح خالدي وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق والإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، أن “الجانب الجزائري على الاستعداد التام لإطلاق عمليات التصدير الى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب وعين قزام”.

وأبرز المسؤول الجزائري، في سياق متصل، أن مصالح الجمارك “تعمل جاهدة من اجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد”.