باتيلي يحث المشري على تسمية ممثلي المجلس للجنة الفنية 6+6

العنوان – طرابلس

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، لتسمية ممثلي المجلس للجنة الفنية 6+6.

وقال باتيلي في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”حثثت المشري على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات”.

وأكد المبعوث الأممي :”مجددًا، أحثُ مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح”.

وأوضح باتيلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تظل على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي.