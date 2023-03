بن شرادة يعلق على مائدة إفطار المبعوث الأممي التي شهدها فندق ريكسوس

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على مائدة إفطار المبعوث الأممي.

بن شرادة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نبارك الخطوة الأولى بنية وطنية صادقة ونرفض الخطوة الثانية بنية الصراع الدولي ودخول ابنائنا في مستنقع الحروب بالوكالة”. ⁧‫

يذكر أن فندق ريكسوس بطرابلس شهد أمس الأحد وصول وفد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية لحضور مائدة إفطار مع المبعوث الأممي.

