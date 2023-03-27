أونماخت يرحب بجهود باتيلي لتوطيد السلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحب السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الإثنين، بجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة ليبيا.

وقال أونماخت في تغريدة عبر تويتر: “يستحق كافة الليبيين الحياة في سلام وأمان”، وشجع أونماخت وبشدة جميع القادة على العمل معًا من أجل شعب ليبيا والاستفادة من الخدمات الجيدة التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام.

ويأتي ذلك، بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب ليبيا عُقد بمجمع قاعات فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد.

وترأّس الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وضم قيادات أمنية وعسكرية تابعين لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والقيادة العامة، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

يستحق كافة الليبيين الحياة في سلام وأمان. ولهذا أرحب بجهود @Bathily_UNSMIL لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة #ليبيا. إنني أشجع بشدة جميع القادة على العمل معًا من أجل شعب ليبيا والاستفادة من الخدمات الجيدة التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام. https://t.co/lGJlpmUvVU — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) March 27, 2023