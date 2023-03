العنوان – بنغازي أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي وصول اليوم الاثنين شحنة سيولة كبيرة بقيمة 150 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي. وأوضح الفريق وفقًا لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذه الشحنة خصص منها 100 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و 50 مليون لفروع مصرف الوحدة. وأضاف فريق السيولة بمصرف…

