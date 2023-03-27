نص البيان الختامي للاجتماع الأمني في طرابلس

أكد البيان الختامي للاجتماع الأمني بطرابلس، على ضرورة أن يكون الحوار ليبيا ليبيا، وداخل الأراضي الليبية، رافضا التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

كما شدّد على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس، ونبذ الاقتتال والعنف بجميع أشكاله على كامل التراب الليبي..

وأوصى البيان بمواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسة الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية..

وتابع البيان “نؤكد على زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.

وأكد البيان الاختتامي، إلى ضرروة المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي “النواب والدولة” على استكمال الإجراءات المنوطة بهم

وأشار البيان إلى الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر رمضان في مدينة بنغازي.