المنطقة الجنوبية تجدد دعمها للقيادة العامة في إعادة هيبة الوطن

جدد المنسق الاجتماعي للشاطئ الغربي والمنسقان لقبيلتي الحطمان والحساونة دعهما الكامل واللامحدود للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر في استباب الأمن والأمان بالمنطقة، بالإضافة إلى إعادة هيبة الوطن.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن المنسقين الثلاث بالمنطقة الجنوبية، حيث قاموا بتهنأة القائد العام المشير خليفة حفتر بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وفي ذات السياق ثمن المنسقين الاجتماعيين بمنطقة وادي الشاطي وقبيلة الحساونة والمنطقة الاجتماعي لقبيلة الحطمان على الجهود التي يقوم بها اللواء طارق بن زياد المعزز في حفظ الأمن والأمان بالمنطقة الجنوبية.

وهنأ المنسقين الاجتماعيين بالمنطقة الجنوبية، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز وكل منتسبي اللواء من ضباط وضباط صف وجنود بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.