مجلس الدولة: المشري يناقش الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة “خالد المشري” اليوم الإثنين، اجتماعا مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس، في مقره بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن الاجتماع خصص لمناقشة آخر التطورات السياسية والخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.

والتقى “خالد المشري”، في وقت سابق من اليوم الإثنين، المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء التأكيد على موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية التي لا يجب أن تقصي أحدا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية.